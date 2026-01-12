تكنولوجيا: شاومي تخلّت عن هاتف 17 Air فائق النحافة الذي كان سيصل بسُمك مذهل لا يتجاوز 5.5 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير سابقة صادرة عن DigiTimes أن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية لصناعة الهواتف الذكية قررت إلغاء مشاريع هواتفها النحيفة والخفيفة، وذلك بعد الأداء التجاري الضعيف لهاتف iPhone Air.

وذُكرت شاومي ضمن العلامات التي شملها التقرير، قبل أن تظهر مؤخرًا لمحة عن نموذج أولي لهاتف Xiaomi 17 Air كان من المفترض أن ينافس هاتف أبل مباشرة.

وسلّط المسرّب Bald Panda الضوء على هذا النموذج الأولي عبر مقطع فيديو استعرض فيه هيكل الهاتف، والذي جاء بتصميم خلفي لافت يضم شريط كاميرات بارز يحتوي على عدستين.

واعتمدت شاومي في الجزء الخلفي على زجاج بلمسة مطفية، بينما حصلت وحدة الكاميرات على تشطيب معدني لامع يمنح الهاتف طابعًا أكثر فخامة.

وأوضح المسرّب أن Xiaomi 17 Air كان سيأتي بشاشة قياسها 6.59 بوصة، مع سُمك لا يتجاوز 5.5 ملم فقط، ما يجعله أنحف بنحو 0.1 ملم من iPhone Air.

وفي السياق ذاته، أشار Digital Chat Station إلى أن الهاتف كان سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية تقل سعتها عن 6000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

وفي النهاية، يبدو أن هاتف Xiaomi 17 Air لن يرى النور، ليبقى مجرد نموذج تجريبي يعكس توجهًا جريئًا تخلّت عنه الشركة قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

