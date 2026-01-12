سعر سهم أمريكان إنترناشيونال (AIG) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 12-01-2026

شهد سعر سهم أمريكان إنترناشيونال جروب AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (AIG) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 76.00$، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم بتحركاته القادمة، وقد جاء هذا الهبوط العنيف بالرغم من بدء ظهور تقاطعات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 76.00$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 71.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط