سعر سهم كلوروكس (CLX) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 12-01-2026

واصل سعر سهم شركة كلوروكس CLOROX COMPANY (CLX) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولتاه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يشير إلى عدم وجود زخماً إيجابياً كافياً لتمديد مكاسب السهم بقدر كبير على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 108.10$ وعندها يفضل الوقوف على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال تلك المقاومة المهمة.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد