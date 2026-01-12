سعر سهم أمريكان اكسبريس (AXP) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 12-01-2026

تراجع سعر سهم أمريكان اكسبريس AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 387.50$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة لاحقاً، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 387.50$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 410.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد