وائل جسار يتألق في حفل كامل العدد بالزمالك

دبي - فريق التحرير: أحيا الفنان اللبناني وائل جسار حفلاً استثنائياً داخل أحد أشهر أماكن السهر في الزمالك، بحضور كامل العدد من عشاق الطرب الشرقي والرومانسية، مما جعل الحفل يعد واحداً من أقوى الحفلات الغنائية له في بداية ٢٠٢٦.

حضر وائل جسار الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، ويأتي هذا الحفل كتتويج لشعبية جسار المتزايدة في الجمهور المصري والعربي، من تنظيم المنتجين سامح سعيد وميمي المنشاوي.

قدّم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي سرقت الأضواء وأثارت موجة كبيرة من التفاعل مع الجمهور، بدءاً من “ظروف معنداني” التي فتح بها السهرة بقوة مذهلة حيث غنى الجمهور كلماتها كاملة معه في لحظات حماسية، ثم تلا ذلك أداء “مشيت خلاص” و”بتوحشني” اللتان أشعلتا الأجواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أدخل جسار لمسة كلاسيكية بغنائه “خسرت كل الناس”، وكان الذروة مع غناء أغنيته الجديدة “شارع٥” التي لاقت تفاعلاً كبيرا من الحضور.