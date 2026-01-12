انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية.. "اليكتي" يتبرأ من الترشيحات الفردية ويؤكد: آميدي مرشحنا الوحيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني، أسوس علي، إن "الاتحاد الوطني قدّم مرشحاً واحداً بصفة رسمية لمنصب رئاسة الجمهورية وهو نزار آميدي"، مؤكداً أن الحزب لا يتبنى أي أسماء أخرى جرى تداولها مؤخراً.وأوضح علي أن "الأسماء الأخرى التي ظهرت في الإعلام أو الأوساط السياسية قُدمت بصفة فردية من قبل أصحابها، ولا تمثل الترشيح الرسمي الصادر عن مؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني".

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، عن حجم الإقبال على التنافس للمنصب السيادي الأول، مؤكداً أن "عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وصل إلى 81 مرشحاً".

ويأتي هذا السباق المحموم نحو "قصر السلام" في وقت تترقب فيه القوى السياسية حسم "العقدة الكردية" بين الحزبين الرئيسين (البارتي واليكتي) للذهاب إلى جلسة انتخاب الرئيس المقررة ضمن السقوف الدستورية.