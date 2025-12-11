تغيير مفاجئ في مسلسل “العائلة هي الامتحان” لكنان أمبرزالي أوغلو  وافرا ساراتش أوغلو

- 1/2
دبي - فريق التحرير: أُعلن رسميًّا عن إعادة انطلاق تصوير المسلسل التّركيّ الجديد “العائلة هي الامتحان” (A.B.İ) هذا الأسبوع تحت إشراف المخرج المخضرم جيم كارجي (Cem Karcı)، بعد أن كان الأخوان يامور ودرول تايلان يتولّيان الإخراج في المراحل الأولى من العمل.
ويأتي هذا التّغيير بحسب ما أفيد، بناءً على طلب كنان أميرازلي أوغلو الّذي لم يرضَ عن طريقة تصوير المسلسل في البداية، وهو ما دفع إلى استبدال فريق الإخراج.
المسلسل الّذي يُعدّ أحد أكبر الإنتاجات الدّراميّة لموسم ٢٠٢٥، من إنتاج شركة OGM لصالح قناة ATV، يقدّم قصّة من كتابة إيلام جان بولوت وفريقها الّذين اشتهروا بأعمال ناجحة مثل: القبضاي، منزلي، حبّ أبيض وأسود، الفخّ، والعشق الأسود. من المقرّر أن يبدأ عرضه قبل نهاية العام الحاليّ.
وشهد اليوم الأوّل من التّصوير مشاركة النّجم كنان أميرزالي أوغلو – بطل المسلسل التركي الشهير “إيزيل”-، الّذي يمثّل شخصيّة دوغان، وهو طبيب جرّاح يعود إلى اسطنبول لحضور زفاف شقيقته غولشان بعد سنوات من الغياب. وأثناء حفل العشاء، يلتقي بالمحامية الشّابّة تشاغلا الّتي تلعب دورها الممثّلة أفرا ساراتش أوغلو، لتبدأ بينهما قصّة حبّ معقّدة تتشابك بخيوط من الدّراما والتّحدّيات الإنسانيّة.
العمل يضمّ نخبة من الأسماء، من بينهم مارت دميرجي بدور سيفا (شقيق غولشان وزوجها)، مروة بولوت الّتي تنضمّ بدور نسرين زوجة الطّبيب بويراز، إلى جانب علي أونسوز وبوراك جان دوغان.
