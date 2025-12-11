القائمة الكامِلة لأبطال “المَدّاح٦” في رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: مَعَ اقْتِرابِ حُلولِ شَهْرِ رَمَضانَ المُبارَك، يَسْتعدّ الممثّل المصريّ حمادة هلال، لخَوض المُوسمِ الدّرامِي بِالجزْء السّادِس من مسلسل “المَدّاح”، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، إذ يَأتي العمل هذا العام في إطارٍ اجتماعيٍّ يمتزج بالرُّعْبِ والتَّشويق.
يَضمّ الجُزء الجديد نُخبَةً مِن المُمَثّلين، مِنهم: هبَة مجدي، سهر الصّايغ، فَتْحي عبد الوهّاب، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، خالِد أنور، أيمن عَزَب وعَلاء مرسي. كما تواصِلُ الشَّركةُ المُنْتجة التَّعاقدَ مع عَددٍ من ضُيوفِ الشَّرَف.
وقد حَقَّقَت سلسلةُ “المَدّاح” (انتاج الصبّاح) نَجاحًا كَبيرًا خلال الأعوام الماضية وكان آخِرها الجزء الخامس الّذي تابَع فيه المُشاهدون عَودة صابر ليواجه مَخاطِر جديدة مَع قوى الجِنّ وبنات إبليس، إلى جانِب تَطَوُّرات لافتة في حياته الشَّخصيّة.
