مراد يلدريم يكشف ليلة الرّعب… كاد يفقد زوجته وطفلته

دبي - فريق التحرير: فاجأ الممثّل التّركيّ مراد يلدريم جمهوره ومحبّيه بتصريحات مؤثّرة وصادمة كشف فيها عن تفاصيل ليلة ولادة ابنته، واصفاً إياها بأنّها كانت اللحظة الأصعب في حياته بعد سنوات من الانتظار.

وقال يلدريم، عن يوم ولادة ابنته ​”كانت أصعب ليلة في حياتي.. إحتضنت طفلتي ثمّ بدأ كلّ شيء ينهار.. أخرجوني من الغرفة وأصبحت أراقب من خلف النّافذة.. ساعة ونصف من الرّعب ثمّ خرج الطّبيب وقال لي: الله يحبك كدنا نفقد زوجتك وابنتك معًا.. كنت قد دعوت الله كثيرًا وقد إستجاب.”

نذكر أنّ مراد يلدريم، كان قد تزوّج من ملكة جمال المغرب السّابقة إيمان الباني في عام ٢٠١٦ وشكلت قصّة حبّهما حديث الإعلام التّركي والعربيّ.

​ثمّ عانى الثّنائي لسنوات حرمانه الأمومة والأبوة، إذ تعرّضت إيمان للإجهاض أكثر من مرة (قيل إنّها وصلت إلى خمس مرّات)، وهو ما جعل لحظة قدوم طفلتهما “ميراي” لحظة قيّمة في حياتهما.

رُزِق الثّنائيّ إبنته الّتي أطلق عليها اسم “ميراي” في شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٢، إذ جاءت بعد ستّ سنوات من الزّواج.

​يُذكر أنّ مراد يلدريم، يعبّر دائمًا عن امتنانه وحبّه لزوجته إيمان وابنته ويشارك غالبًا جمهوره لحظات سعيدة تجمعه بعائلته الصّغيرة، مؤكّدًا أنّ ابنته غيّرت مجرى حياته بالكامل.