لماذا اعتذر رامي إمام عن إخراج مسلسل يسرا الجديد؟ هذا ما كشفه

دبي - فريق التحرير: أوضح المخرج المصريّ، رامي إمام، أنّه اضطرّ إلى الاعتذار عن عدم تولّي إخراج مسلسل الممثّلة يسرا الجديد «حرم السّفير» المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، بسبب انشغاله بمشاريع فنّية سبق أن التزم بها.
وأشار”إمام”، لـ”اي تي بالعربي”، إلى أنّه كان يتمنّى المشاركة في العمل لأنّ يسرا لها معزّة خاصّة في قلبه، إلّا أن ظروفه المهنيّة لم تسمح له بالاستمرار.
في المقابل، تواصل يسرا الاستعداد لمسلسلها الجديد، تحت إشراف المخرج عبد العزيز النّجّار الّذي تولّى مهمّة الإخراج بعد اعتذار رامي إمام.
المسلسل ينتمي إلى الدّراما الاجتماعيّة المشوّقة، فيما تأكد انضمام الممثّل أحمد زاهر إلى قائمة الأبطال.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر ظهور رمضانيّ ليسرا، كان من خلال مسلسل «الف حمدالله عالسّلامة» عام ٢٠٢٣.
