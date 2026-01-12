انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل السفير البريطاني في سامراء لبحث ملفات التعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين العراق والمملكة المتحدة.



وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية دعم الاستقرار في العراق، وتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي بما يسهم في تطوير مجالات التعاون، ويخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص العمل المشترك في المرحلة المقبلة.

