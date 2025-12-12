داش (DASHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 12-12-2025

واصل سعر سهم مورجان ستانلي MORGAN STANLEY (MS) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 171.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 190.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد