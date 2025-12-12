يوتيوب يتيح لصنّاع المحتوى في الولايات المتحدة استلام أرباحهم عبر العملة الرقمية المستقرة لباي بال

أتاحت منصة يوتيوب حصريا لصنّاع المحتوى في الولايات المتحدة خيار تلقي أرباحهم عبر العملة المستقرة التابعة لـ “باي بال” (PYUSD)، في خطوة جديدة تعكس حذر شركات التكنولوجيا الكبرى في دخول عالم العملات الرقمية.

أكدت “ماي زبانه”، رئيسة قطاع الكريبتو في باي بال، أن الميزة متاحة حاليا داخل الولايات المتحدة فقط، فيما اكتفى متحدث باسم شركة غوغل، المالكة ليوتيوب، بتأكيد الخطوة دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعد يوتيوب من العملاء الحاليين لخدمات المدفوعات لدى باي بال، إذ تعتمد على منصتها لصرف المستحقات للعاملين المستقلين والمتعاقدين.

ومع إضافة باي بال في الربع الثالث من العام خيار استلام المدفوعات عبر عملتها المستقرة، قررت يوتيوب إتاحة هذا الخيار لصنّاع المحتوى، الذين يحصلون على حصة من عائدات الإعلانات والمشاهدات.

وأشارت “زبانه” إلى أن هذه الآلية تتيح ليوتيوب الاستفادة من التقنية دون التعامل المباشر مع تعقيدات العملات المشفرة.

تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام متزايد من شركات التكنولوجيا الكبرى بالعملات المستقرة، التي ترتبط قيمتها بأصول مثل الدولار الأميركي. هذا الاهتمام تسارع خلال العام الماضي، لا سيما بعد إقرار تشريع أميركي جديد ينظم سوق العملات المشفرة، ما عزز ثقة الشركات الكبرى والجهات المالية.

وكانت شركات مدفوعات كبرى، مثل “سترايب” من بين أبرز المنضمين إلى هذا التوجه.

وتُعد باي بال من أوائل الشركات التقنية الكبرى التي دخلت مجال الكريبتو، إذ سمحت منذ عام 2020 بتداول عملات رقمية مثل البيتكوين والايثيريوم، قبل أن تطلق عملتها المستقرة (PYUSD) في 2023، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا قرابة 4 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، عملت الشركة على دمج العملة تدريجيا في منتجاتها، بما في ذلك محافظها الرقمية وتطبيق “فينمو” مع خطط لتوسيع استخدامها في مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وليس هذا أول تعامل لغوغل مع عملة باي بال المستقرة، إذ سبق لمسؤول في “غوغل كلاود” أن كشف عن تلقي الشركة مدفوعات من بعض عملائها باستخدام (PYUSD)، في إشارة إلى اختبار أوسع لتبني هذا النوع من الأصول الرقمية داخل منظومة غوغل.

