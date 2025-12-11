شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر البيتكوين رغم خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد الدولار دعمًا يوم الخميس من حالة النفور الواسعة من المخاطرة في الأسواق، لكنه فشل في تعويض خسائره المسائية أمام نظرائه مثل اليورو والين والإسترليني، وذلك بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات أقل تشددًا مما كان يتوقعه بعض المستثمرين.

قام المستثمرون في آسيا بالتخلي عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة الحوسبة السحابية الأميركية Oracle (ORCL.N)، ما أعاد إشعال المخاوف من أن تكاليف بنية تحتية الذكاء الاصطناعي المتصاعدة قد تتجاوز القدرة على تحقيق الأرباح.

وساعد ذلك على وقف هبوط الدولار، الذي واجه في البداية ضغوط بيع عقب تصريحات لرئيس الفيدرالي جيروم باول فاجأت بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشددًا.

ومع ذلك، فقد خمدت موجة البيع المرتبطة بالمخاطرة إلى حد ما في أوروبا، ليظل اليورو عند 1.1704 دولار، مستقراً خلال اليوم عند أعلى مستوى له في نحو شهرين، بعد مكاسب بلغت 0.6% يوم الأربعاء. كما استقر الإسترليني عند 1.13374 دولار بعد ارتفاعه 0.65% يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار أيضًا مقابل الين، ليتراجع بنسبة 0.14% إلى 155.8 ين، بعد انخفاض بنسبة 0.56% في اليوم السابق.

وقام الفيدرالي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن بما أن القرار كان متوقعًا على نطاق واسع، فقد عكست ردود الفعل الرسائل العامة والتوقعات وانقسام الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية فيING: "كان المستثمرون يستعدون لخفض فائدة بنبرة متشددة. وفي النهاية، لم يعارض الخفض سوى عضوين فقط، كما أبقى الفيدرالي على خفض واحد في توقعاته المتوسطة لعام 2026."

وأضاف: "يبدو أيضًا أن باول كان مترددًا في أن يتم حصره ضمن الرأي القائل بأن الفيدرالي أصبح في وضع التوقف."

وقبيل الاجتماع، كان المتعاملون يتساءلون عما إذا كانوا سيحصلون على رسالة مشابهة لتلك التي صدرت عن محافظ البنك المركزي الأسترالي وصانع سياسات بارز في البنك المركزي الأوروبي، والتي أشارت إلى أن الخطوة التالية قد تكون رفع الفائدة.

كما أثّر الضغط على الدولار قيام المستثمرين بشراء سندات الخزانة الأميركية بعد إعلان الفيدرالي أنه سيبدأ شراء أذون حكومية قصيرة الأجل اعتبارًا من 12 ديسمبر للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، على أن تشمل الجولة الأولى نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة.

ضغوط على الدولار الأسترالي والعملات المشفرة

وفي حين بقيت العملات الرئيسية مركزة على الفيدرالي، فإن الأصول الأكثر حساسية للمخاطر ظلّت تتأثر بضعف أسهم التكنولوجيا.

وتراجع البيتكوين — الذي يُنظر إليه غالبًا كمقياس لشهية المخاطرة — لفترة وجيزة دون مستوى 90,000 دولار، وكان يتداول عند نفس النقطة منخفضًا 2.4%. كما هبطت الإيثر بأكثر من 4% إلى 3,200 دولار.

وقالت غرايسي لين، الرئيس التنفيذي لـ OKX في سنغافورة، في تعليق على هبوط العملات المشفرة: "حتى مع موقف أكثر تيسيرًا من الفيدرالي، لا يزال السوق يعمل على تصفية فائض الرافعة المالية منذ أكتوبر، ولذلك فإن ردود الفعل على الإشارات الاقتصادية أبطأ من المعتاد."

وأضافت: "خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مُسعّرًا بالفعل... كما أن البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع ما تزال غير مؤكدة. كل ذلك يبقي الاستجابة الفورية محدودة."

وتراجع الدولار الأسترالي أيضًا مع موجة الابتعاد عن المخاطرة، ليهبط 0.5% إلى 0.6644 دولار.

وزاد الضغط على العملة الأسترالية صدور بيانات تُظهر أن التوظيف في أستراليا خلال نوفمبر سجل أكبر تراجع له في تسعة أشهر.

الفرنك السويسري يرتفع بعد قرار المركزي السويسري

ارتفع الفرنك السويسري بشكل طفيف بعد أن أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0%، وقال إن الاتفاق الأخير لتقليص الرسوم الجمركية الأميركية على السلع السويسرية حسّن النظرة الاقتصادية، رغم أن التضخم جاء دون التوقعات.

وسجل الفرنك في آخر تداول 0.7992 لكل دولار بعد أن بلغ أقوى مستوياته في نحو شهر، وبلغ 0.9348 مقابل اليورو.