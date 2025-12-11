غضب داخل الحزب الجمهوري بعد تمرير قانون الدفاع من دون حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الخميس 11 ديسمبر 2025 11:48 مساءً - أعرب جناح متشدد داخل الحزب الجمهوري عن استيائه بعد أن أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون ضخم للإنفاق الدفاعي من دون تضمين حظر على العملات الرقمية للبنوك المركزية، رغم وعود سابقة بإدراج هذا البند.

وكتب النائب الجمهوري كيث سيلف في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء: “وُعِد المحافظون، وبشكل صريح، بإدراج صياغة قوية مناهضة للعملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني. هذا الوعد لم يتم الالتزام به”.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 لتمرير قانون تفويض الدفاع الوطني، مُحِيلاً مشروع قانون التمويل العسكري السنوي، البالغة قيمته 900 مليار دولار، إلى مجلس الشيوخ، في محاولة لإقراره قبل نهاية العام.

وكان سيلف قد قدّم، يوم الثلاثاء، تعديلاً لإعادة إدراج حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية بعد أن تم حذفه من مشروع القانون، إلا أن التعديل لم يتقدم ولم يُطرح للتصويت في قاعة المجلس.

وقال سيلف إن مجموعة من الجمهوريين “تلقّت تأكيدات بأن اللغة المناهضة للعملات الرقمية للبنوك المركزية ستُدرج في القانون. وبدلاً من ذلك، فُرض علينا مشروع قانون بنهج القبول أو الرفض فقط، في خرق واضح لهذا الوعد. ومن دون هذه الصياغة، أميل إلى رفضه”.

ويُعد مشروع القانون، الذي يتجاوز 3,000 صفحة، من التشريعات التي لا بد من تمريرها، وغالباً ما يشهد إدراج تعديلات غير متعلقة بالدفاع، والتي كان من الممكن أن تتعثر أو تخضع لتغييرات كبيرة لو طُرحت كقوانين مستقلة.

وفي يوليو، توصل قادة الجمهوريين في مجلس النواب إلى صفقة مع مجموعة من المتشددين داخل الحزب لإدراج حظر على العملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن قانون الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن رفضت المجموعة المضي قدماً في تمرير ثلاثة قوانين متعلقة بالعملات المشفرة ما لم يتم ضمان هذا الحظر.

وكانت تلك القوانين قد تعطلت خلال تصويت إجرائي استمر تسع ساعات، وهو الأطول من نوعه، وشملت قانون GENIUS المنظم للعملات المستقرة، والذي مارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً على الحزب الجمهوري لتمريره سريعاً.

من جهتها، انتقدت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، يوم الاثنين، رئيس مجلس النواب مايك جونسون لعدم وفائه بوعده بحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكدة أنها تدعم العملات المشفرة، لكنها “لن تدعم أبداً منح الحكومة القدرة على تعطيل سيطرتك الكاملة على أموالك أو على قدرتك على الشراء والبيع”.

وكانت نسخة أولية من مشروع القانون، جرى تداولها في أغسطس، قد تضمنت بالفعل حظراً على العملات الرقمية للبنوك المركزية، قبل أن تخضع لاحقاً لسلسلة من التعديلات عبر عدة لجان وجلسات مراجعة.

ونصّ البند المحذوف على حظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اختبار أو دراسة أو تطوير أو إصدار أي عملة أو أصل رقمي، كما كان سيمنع البنك المركزي من تقديم منتجات أو خدمات مالية مباشرة للأفراد.

وفي يوليو، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون مستقل لحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، تحت اسم “قانون مكافحة دولة المراقبة عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية”، بفارق ضئيل بلغ 219 صوتاً مقابل 210، إلا أن المشروع لا يزال عالقاً في مجلس الشيوخ.

وأكد سيلف أنه “سيواصل القتال في مشروع القانون الإلزامي المقبل لضمان ألا ترى العملات الرقمية للبنوك المركزية النور أبداً. الحرية المالية ليست محل تفاوض”.