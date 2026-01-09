الرئيس التنفيذي لـ “CryptoQuant”: البيتكوين تدخل مرحلة مملة من التحرك العرضي بعد توقف التدفقات

أخبر “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لمنصة “CryptoQuant”، بأن تدفقات البيتكوين تراجعت بشكل واضح، ما يرجّح دخول السوق في مرحلة تحرك عرضي ممل قد يستمر عدة أشهر، بدلا من حدوث هبوط حاد أو موجة صعود سريعة.

تكتسب هذه التصريحات أهميتها لأنها تخالف توقعات الانهيار من جهة، كما تقلل من فرص تحقيق مكاسب قريبة من جهة أخرى، في وقت تتداول فيه البيتكوين دون مستويات تعاف مهمة بعد تقلبات قوية بنهاية 2025.

وأوضح “جو”، عبر منشور على منصة X، أن رؤوس الأموال الجديدة لم تعد تتجه إلى بيتكوين كما في الدورات السابقة، بل تحولت نحو الأسهم والسلع، في إشارة إلى أن حركة الأموال أصبحت أكثر تنوعا.

Capital inflows into Bitcoin have dried up.



Liquidity channels are more diverse now, so timing inflows is pointless. Institutions holding long-term killed the old whale-retail sell cycle. MSTR won't dump any significant chunk of their 673k BTC.



Money just rotated to stocks and… pic.twitter.com/Ha866TP857 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 8, 2026

وأضاف أن هذا التغير يجعل قياس التدفقات أقل فائدة من الماضي، خصوصا مع اختلاف بنية السوق اليوم.

وأشار إلى أن النمط التقليدي الذي كان يعتمد على بيع كبار حاملي العملة مقابل طلب التجزئة بدأ يضعف، بسبب زيادة ملكية البيتكوين من طرف المؤسسات، ما غيّر سلوك العرض.

كما استبعد سيناريو قيام الشركات الكبرى ببيع كميات ضخمة بشكل مفاجئ، لافتا إلى أن شركة “Strategy” التي تمتلك نحو 673 ألف بيتكوين لا يُتوقع أن تبيع جزء مؤثر من رصيدها.

وبناء على ذلك، يرى “جو” أن حدوث تراجع عميق شبيه بما شهدته السوق في دورات هابطة سابقة أمر غير مرجّح، متوقع بدلا من ذلك فترة ركود سعري تمتد لأشهر.

ووجّه تحذير مباشر لمن يراهنون على هبوط مفاجئ، معتبرا أن الانتظار والصبر قد يكونان الخيار الأكثر واقعية حاليا.

وتدعم بعض المؤشرات هذا الطرح، إذ تُظهر البيانات أن السوق في نطاق أرباح معتدلة دون مبالغة، مع تحسن في هيكل السوق وتراجع حدة المضاربة، رغم استمرار تباين الآراء حول مسار 2026 بين التفاؤل والحذر.

اقرأ أيضا:

منصة بينانس تطلق عقود TradFi الدائمة وتبدأ بالذهب والفضة: التفاصيل

لماذا بقي سعر البيتكوين متعثر دون مستوى 100 ألف دولار؟

