بعثة الهلال تتوجه إلى الجزائر غدا لمواجهة مولودية

تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال، إلى الجزائر مساء غدا الإثنين، استعداداً لمواجهة مولودية بالجمعة، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة أبطال أفريقيا .

وأسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة للدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام، ويتصدر الهلال مجموعته بثماني نقاط عقب الفوز علي صن داونز الجنوب افريقي الذي يحل ثانيا بخمس نقاط ويأتي سانت لوبوبو ثالثاً بأربع نقاط ومولودية متذيلا بنقطة واحدة.

يذكر أن المولودية يستضيف سانت لوبوبو في ختام مباريات الجولة الرابعة مساء اليوم بالجزائر .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

