ريال مدريد يصعق رايو بركلة جزاء في الدقيقة 100 ويخسر بيلينغهام وفيني

سجل ريال مدريد هدفاً من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 90+10، لينتزع الفوز 2-1 بشق الأنفس على أرضه أمام رايو فايكانو، الذي أنهى المباراة بـ9 لاعبين، في الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وأعاد ريال مدريد صاحب المركز الثاني الفارق إلى نقطة واحدة مع برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وتقدم فينيسيوس بهدف لريال مدريد بتسديدة مذهلة في الدقيقة 15، وذهب اللاعب البرازيلي إلى المشجعين وأشار إلى قميصه بعد استقبال عدائي للفريق بأكمله بسبب الخسارة 4-2 أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

لكن بعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني أدرك خورخي دي فروتوس التعادل لرايو.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد انفراداً تاماً من رايو، قبل أن يحرم إطار المرمى ريال مدريد من الفوز في مناسبتين.

وانطلق مبابي بسرعة فائقة وراوغ الحارس أوغوستو باتايا، وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى لكنها اصطدمت بالعارضة.

وتعرض السنغالي باتي سيس لاعب رايو للطرد بسبب خطأ عنيف ضد داني سيبايوس في الدقيقة 80.

وتلقى فينيسيوس بطاقة صفراء ليتأكد إيقافه عن مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة المقبلة، كما سيغيب على الأرجح جود بيلينغهام بعدما تعرض لإصابة عضلية في أول 10 دقائق وغادر الملعب باكياً.

وضغط ريال مدريد بكل قوة بعد احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع، وحصل براهيم دياز على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة. ونفذ مبابي الركلة بنجاح، ليشعل احتفالات المشجعين في برنابيو.

وفي الدقيقة 90+13 من الوقت الضائع، تعرض خوسيب تشافاريا لاعب رايو للطرد بسبب الاعتداء على رودريغو، لينهي الفريق الزائر المباراة بتسعة لاعبين.