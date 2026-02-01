وزير الداخلية يدشن إنطلاقة العمل بمبانى معتمدية اللاجئين

أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارة الداخلية بمعتمدية اللاجئين ومنسوبيها وما تقدمه من إهتمام بقضايا اللاجئين وفق القوانين الدولية والإنسانية المنظمة لعملية اللجوء ، جاء ذلك لدى تدشينه اليوم مقر المعتمدية بعد إعادة تأهيله بحضور الفريق شرطة حقوقى/ الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام ومدراء قوات الدفاع المدنى والسجون والجمارك والحياة البرية ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى ، مشيرا الى الدور الفاعل الذى ظل يلعبه السودان منذ الستينات فى حماية اللاجئين والإهتمام بتوفير متطلباتهم والتى لا تتوفر لهم فى اى دولة من دول العالم حيث تتم إستضافتهم مجانا على حساب الشعب السودانى ، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسؤلياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ، مؤكدا أن صوت السودان تجاه اللاجئين سيكون عاليا وستختلف طريقة التعامل بعد الان وفق القوانين ولن يسمح لاى لاجئ او أجنبى مقيم بطريقة غير شرعية من التواجد الا فى المعسكرات المخصصة لهم وفى حالة إنتفاء أسباب اللجوء يتم ترحيلهم فورا الى بلدانهم ، مجددا التاكيد بعدم تسجيل اى لاجئ بعد اليوم ، مبينا أن السودان تعرض الى أذية كبيرة من بعض اللاجئين والأجانب بالمشاركة مع المليشيا المتمردة فى عمليات النهب والتدمير التى طالت الشعب السودانى فيما يتم تقديم اى لاجئ او أجنبى متهم بإرتكاب جرائم للمحاكمة والإبعاد من البلاد ، داعيا منسوبى المعتمدية الى بذل مزيد من الجهد والعمل خلال الفترة القادمة

معتمد معتمدية اللاجئين نزار التيجانى أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن تدشين العمل برئاسة المعتمدية ومكتب مساعد المعتمد للخرطوم يعبر عن بداية مرحلة جديدة من العزيمة وقوة الإرادة لملف اللجوء المتكامل إنسانيا وأمنيا وسياديا ، مشيرا الى أن إستضافة اللاجئين عملية مكلفة تتطلب توفير الدعم الكامل من الجهات مثل المفوضية السامية ومن الجهات ذات الصلة بقضايا اللاجئين وللمجتمعات المستضيفة لهم ، مؤكدا إستمرار المعتمدية فى تعزيز الشراكات مع كافة الجهات ومع ولاة الولايات المتأثرة بعمليات اللجوء مشيرا الى إنفاذ عدد من مشاريع التنمية فى المناطق التى تأثرت بالحرب