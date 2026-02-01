المحلل براندت: مستوى 58 ألف دولار قد يكون المحطة التالية للبيتكوين

حذّر المتداول المخضرم “بيتر براندت” من أن تصحيح البيتكوين الحالي لم ينتهِ بعد، مشيرا إلى أن موجة الهبوط الأخيرة قد تفتح الطريق لمزيد من التراجع.

وبعد هبوط السوق الحاد يوم 31 يناير والذي دفع البيتكوين إلى نطاق 77 ألف دولار تقريبا، نشر “براندت” على منصة X هدفه الهابط قائلا إن الوجهة التالية هي “الشارع 58”، في إشارة إلى مستوى يقارب 58 ألف دولار، وأضاف بأسلوب ساخر:

المفتش سيأتي لجمع التذاكر… تأكد أنك في القطار الصحيح. تشو تشو بيتكوين.

مؤشر قانون القوة:

أرفق “براندت” توقعه بمخطط شهري طويل الأجل للبيتكوين مقابل الدولار، مستخدما مؤشر “Bitcoin Power Law V2.0″، والذي يعرض دورات السوق منذ عام 2012 ضمن قناة نمو لوغاريتمية واسعة تتضمن مناطق رئيسية للحركة السعرية.

ووفقا للمخطط، حاول سعر البيتكوين مؤخرا التقدم باتجاه المنطقة القريبة من 98 ألف دولار قبل أن يتعرض لرفض قوي.

كما يشير النموذج إلى نطاق يُنظر إليه تاريخيا على أنه منطقة فرص شراء طويلة الأجل، يقع تقريبا بين 37 ألف و62 ألف دولار، إضافة إلى خط اتجاه وسطي يعمل كمغناطيس للقيمة العادلة ويجذب السعر نحو متوسطه على المدى الطويل.

شمعة يناير 2026 وإشارة البيع:

لفت “براندت” إلى أن شمعة يناير 2026 تبدو مقلقة إذ سجلت قمة عند 97,939 دولار وقاع عند 75,555 دولار.

ويعكس الذيل العلوي الطويل ضغط بيع واضح وفشل في الحفاظ على الزخم قرب حاجز 100 ألف دولار النفسي.

وبحسب قراءته، يتوافق هدف 58 ألف دولار مع سيناريو العودة إلى المتوسط داخل القناة، حيث إن الهبوط نحو منتصفها قد يعيد السعر إلى نطاق 58–60 ألف دولار.

