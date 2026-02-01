خسائر حادة تهز سوق العملات الرقمية: تبخر 200 مليار دولار والبيتكوين تختبر مستوى 75 ألف دولار

- 1/2
خيم اللون الأحمر على سوق الكريبتو.
البيتكوين يقود موجة الهبوط الحالية بعد أن فقد مستوى الدعم فوق 80 ألف دولار ليتدحرج وينخفض لمستوى 77 ألف دولار قبل أن يرتد قليلا ويتداول عند 78 ألف دولار في وقت نشر هذه المقال.
كعادتها العملات البديلة لا تقوى على الخروج من عباءة البيتكوين وتبعته في هبوطه لكن هبوط هذه العملات البديلة كان متباين من حيث النسب.
حيث تراجع سعر الإيثيريوم من قرابة 2800 إلى 2250 دولار، فيما هبطت عملة XRP إلى 1.50 دولار مسجلة أدنى مستوى لها خلال 14 شهر.
كما سجلت عدة عملات أخرى هبوط مزدوج الرقم في ذروة موجة البيع قبل أن تحقق ارتدادات محدودة خلال الساعات اللاحقة.
وعلى مقياس 24 ساعة، تظهر الصورة شديدة السلبية:
انخفض سعر SOL بنحو 9% وXMR بنحو 10%، بينما تراجعت LTC وSUI وLINK وDOGE بنحو 5% تقريبا.
في المقابل، كانت RAIN وHYPE وCC من بين الاستثناءات القليلة بين العملات الأكبر قيمة سوقية.
في المحصلة، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى نحو 2.7 تريليون دولار بعد محو قرابة 200 مليار دولار من السوق.
