الجوازات السعودية تكشف القائمة السرية.. 12 فئة ممنوعة نهائياً من دخول المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 2 يناير 2026 02:20 مساءً - قرار استراتيجي مفاجئ يضع **المديرية العامة للجوازات السعودية** في دائرة الضوء العالمية، حيث كشفت النقاب عن قائمة سوداء صارمة تضم **12 فئة محددة** سيُحرمون من وطء الأراضي السعودية مدى الحياة.

الإعلان الرسمي لم يأت بإنذار مسبق، ما جعل **آلاف الأشخاص حول العالم** يواجهون واقعاً جديداً قد يحرمهم من زيارة المملكة إلى الأبد، وسط موجة من التساؤلات والقلق بين المسافرين والمختصين.

تتصدر المشهد **الشخصيات ذات السوابق الجنائية** كأولى الفئات المستهدفة، حيث تؤكد الجوازات السعودية أن كل من يحمل أحكاماً قضائية أو سجلات إجرامية، سواء في بلده الأم أو داخل المملكة، يواجه **حرماناً أبدياً من التأشيرة**.

القيود تمتد لتطال **منتهكي أنظمة الإقامة السابقين** الذين تجاوزوا فترات الإقامة المسموحة أو عملوا بتصاريح مزورة، إلى جانب المدرجين على **قوائم الإرهاب الدولية** والمطلوبين أمنياً من الأجهزة الاستخباراتية.

في خطوة تقنية متطورة، تعتمد السلطات السعودية على **قواعد بيانات واسعة كمكتبة الكونغرس الأمريكي** للكشف السريع عن المخالفات، ضمن نظام فحص متقدم يراجع السجلات الجنائية والمالية.

المنظومة الجديدة تطال أيضاً **حاملي الجوازات المزورة** والذين قدموا معلومات كاذبة، بالإضافة إلى من يعانون من أمراض معدية خطيرة أو اضطرابات نفسية حادة قد تهدد **سلامة المجتمع السعودي**.

كذلك يشمل الحظر **المتورطين في أنشطة التهريب** والمرحلين سابقاً من المملكة، والمنتمين لجماعات دولية متورطة في أنشطة تخريبية معادية للمملكة.

الإجراءات تتماشى مع **رؤية المملكة 2030** لتطوير السياحة مع ضمان أعلى معايير الأمان، حيث ترفض السلطات أي استثناءات وتجعل المنع **دائماً ومباشراً** للحفاظ على استقرار المجتمع السعودي.

رغم صرامة القرار، تؤكد الجوازات السعودية توفر **آليات محدودة للطعن والمراجعة** في الحالات الاستثنائية، مع التأكيد على العدالة والشفافية في التطبيق.

هذا القرار الجريء قد يضع المملكة كـ**نموذج دولي جديد للسياحة الآمنة**، حيث تتوقع السلطات أن تحذو دول أخرى حذو هذا النهج الصارم في المستقبل القريب.