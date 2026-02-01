شكرا لقرائتكم خبر «سنيكر كون السعودية 2026» يقدم عروضا فنية في الرسم التجريدي والجداريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعالية «سنيكر كون السعودية 2026»، التي استضافها موسم الرياض في منطقة كول أرينا بوليفارد سيتي، حضورا لافتا للفنون البصرية، خلال عروض الرسم التجريدي والجداريات الفنية، التي قدمها فنانون محليون ودوليون، وعكست تنوع المدارس الفنية المعاصرة المرتبطة بثقافة الشارع.

وتضمنت الفعالية مساحات مخصصة للرسم الحي على الجداريات، إلى جانب تنفيذ أعمال فنية مباشرة على القمصان والأحذية الرياضية، في تجربة تفاعلية أتاحت للزوار الاطلاع على مراحل الإنتاج الفني، والتعرف على أساليب التعبير البصري الحديثة التي تمزج بين الفن والموضة.

وأسهمت هذه الأنشطة الفنية في إثراء الجانب الترفيهي للفعالية، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، من خلال تقديم أعمال إبداعية مستوحاة من ثقافة السنيكرز والفنون الحضرية المعاصرة.

ويأتي هذا الحضور الفني ضمن مستهدفات موسم الرياض الهادفة إلى دعم الفنون المعاصرة، وتمكين المواهب الإبداعية، وتقديم تجارب ثقافية وترفيهية متنوعة، تسهم في تنمية المشهد الفني.