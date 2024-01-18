البرلمان الأوروبي صوّت على وقف إطلاق النار في غزة والإسراع بإيصال المساعدات للقطاع

صوّت البرلمان الأوروبي على وقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ودعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، وأكّد أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي، محذّرًا من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

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