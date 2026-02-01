شكرا لقرائتكم خبر «تطوير مهارات الاتصال المؤسسي لدى الكوادر الإعلامية».. ورشة عمل بغرفة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بأبها، ورشة عمل تدريبية «البيان الصحفي للاتصال المؤسسي: نماذج وممارسات»، بالشراكة مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، ضمن جهود الغرفة الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الإعلامية، وتعزيز جودة المحتوى الاتصالي المؤسسي في المنطقة.

وهدفت الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين في إعداد وصياغة البيانات الصحفية وفق منهجية مهنية احترافية، تسهم في إيصال الرسائل المؤسسية بوضوح ودقة، وتعكس الهوية المؤسسية للجهات المختلفة، بما يواكب متطلبات العمل الإعلامي الحديث ويعزز حضور المؤسسات في وسائل الإعلام.

وتناولت الورشة عددا من المحاور المتخصصة، إلى جانب إقامة برنامج تدريبي مكثف ركز على نقل الخبرات المهنية من الواقع الإعلامي الميداني إلى المتدربين.

واختتمت الورشة باستعراض نماذج وممارسات واقعية من العمل الإعلامي، مع تقييمها وفق معايير القبول والنشر المتبعة في المؤسسات الإعلامية.