أمانة القصيم تتصدر المركز الأول في مؤشر رصف الطرق لعام 2025م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت أمانة منطقة القصيم المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشر رصف الطرق لعام 2025م، بعد تجاوزها المستهدف المعتمد للعام نفسه، ويعكس هذا الإنجاز جودة العمل، ودقة التخطيط، وكفاءة تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة.

وسجل الأداء العام لمؤشر حالة رصف الطرق نسبة بلغت 69، فيما وصلت نسبة حالة رصف الطرق الرئيسة إلى 71، ونسبة حالة رصف الطرق الفرعية إلى 69، إلى جانب تحقيق نسبة تغطية المسح لمدينة القصيم التي بلغت 89.

ويأتي هذا التقدم في إطار رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق، وتعزيز رضا السكان، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية ورؤية المملكة 2030.