هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تستعرض فن «السدو»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في النسخة الحالية من مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية، المقام في محافظة طريف خلال الفترة من 29 يناير الحالي حتى 2 فبراير المقبل وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي البيئي وإبراز الموروث الثقافي للمجتمعات المحلية.

وتسلط الهيئة من خلال جناحها الخاص في المهرجان الضوء على حرفة «السدو» العريقة، التي تجسد حكاية ثقافة أصيلة بأيدي أبناء وبنات المجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، حيث تهدف هذه المشاركة إلى تمكين الأسر المنتجة والحرفيين من عرض إبداعاتهم التي تدمج بين الهوية المحلية والتراث الحي، مما يسهم في حفظ هذا الإرث الثقافي من الاندثار وتنميته بصفته جزءا من الهوية الوطنية.

وإلى جانب الإرث الثقافي، يستعرض جناح المحمية جهود الهيئة في إعادة توطين الكائنات الفطرية مثل المها العربي وغزال الريم والوعل والحبارى، وحماية الموائل الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الغطاء النباتي في مختلف مناطق المحمية منها حرة الحرة والطبيق والخنفة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي بتعريف الزوار بأهمية الصقور ودورها في النظام البيئي، وتقديم أنشطة تفاعلية تدمج بين التقنيات الحديثة والتقاليد الأصيلة.

وتأتي المشاركة جزءا من استراتيجية الهيئة لمد جسور التواصل مع المجتمع المحلي والصقارين، وتعريفهم بالفرص السياحية والكنوز الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة واستدامتها.

ويستقبل ركن الهيئة الزوار يوميا من 4 عصرا وحتى 11 مساء للاطلاع على المنجزات البيئية والاستمتاع بمشاهدة حيّة لحياكة السدو والعديد من الفعاليات التراثية.