طالب بن صقر: العلاقات الإماراتية - الكويتية نموذج للأخوّة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام) 

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن العلاقات الإماراتية الكويتية تُعد نموذجاً مميزاً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية القائمة على أُسس راسخة من الاحترام والتعاون المشترك، مشدداً على أنها علاقات متأصِّلة ومُتجذِّرة تاريخياً تربط القيادتين والشعبين الشقيقين بوشائج المودّة والتفاهم والتوافق.
جاء ذلك خلال حضوره، أمس الأول، الاحتفال الذي أقامه رجل الأعمال سيف عبدالله الحبسي في منطقة «سيح الأشقر» برأس الخيمة، تحت عنوان « والكويت.. إخوة للأبد»، وذلك احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، إن ما يجمع البلدين ليس مجرد تعاون رسمي فحسب، بل امتداد لتاريخ طويل من التلاحم والمواقف المشتركة، لافتاً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الاجتماعية في تعزيز جسور التواصل بين أبناء البلدين ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

