«الطيران المدني» تستعرض منجزات القطاع لعام 2025 في اجتماع اللجنة التوجيهية الـ19

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل قطاع الطيران المدني في المملكة نموا استثنائيا خلال 2025م، محققا إنجازات قياسية في إحصائيات الحركة الجوية، وذلك خلال الاجتماع الـ19 للجنة التوجيهية لتفعيل برنامج الطيران، المنعقد في الرياض برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وحضور مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الطيران كممكن محوري لرؤية المملكة 2030، مستعرضا خلال الاجتماع المنجزات النوعية لعام 2025م؛ حيث تجاوز عدد المسافرين 140 مليون مسافر بنمو بلغ حوالي 9%، وارتفعت الوجهات الدولية إلى 176 وجهة، مع استمرار استحواذ المملكة على 3 من أكثر المسارات الجوية ازدحاما في العالم.

وأوضح الدعيلج أن عام 2025م شهد تعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية، عبر اعتماد ناقلين وطنيين جدد مثل «طيران الرياض» وتحالف «العربية للطيران»، ومنح تراخيص لشركات عالمية كبرى مثل FedEx وSwissport، إضافة إلى تمكين قطاع الطيران الخاص؛ مما يعزز مكانة المملكة كمحور لوجستي إقليمي، مشيرا إلى الدور الريادي للشركات الوطنية في توطين صناعة الطيران ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية والهندسية.

وكشف عن ملامح خطة عام 2026م التي تركز على تمكين القطاع الخاص لتطوير المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية، مع إطلاق أكثر من 30 مسارا جديدا، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد التام لجميع الفرق التشغيلية وتسخير طاقات الكوادر الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ سعيا لتقديم تجربة سفر إيمانية تتسم بالسلاسة، وتعكس التطور النوعي في قطاع الخدمات اللوجستية وريادة المملكة دوليا.

وأعلن الدعيلج عن الإطلاق الرسمي لـ»مؤتمر مستقبل الطيران» بنسخته الرابعة في العاصمة الرياض خلال أبريل المقبل، والذي توج باعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) كمنصة عالمية رائدة تهدف إلى صياغة مستقبل قطاع الطيران ومواجهة تحدياته الكبرى عبر رؤية سعودية طموحة، حيث سيجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لرسم خارطة طريق مبتكرة للنقل الجوي.

ونوه بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع، وتعظيم دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية؛ تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدا بجميع العاملين في منظومة قطاع الطيران المدني على جهودهم وعملهم المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

عقب ذلك، تناول الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل برنامج الطيران والتقدم في المبادرات، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الـ18، واستعراض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لعام 2025، وآخر مستجدات شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها لعام 2026 ومواءمتها مع برنامج الطيران؛ للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتحقيق المستهدفات الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وجعلها وجهة عالمية للسياحة والأعمال ومركزا رائدا للطيران في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.