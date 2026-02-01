شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في نسخته الـ16 «إبداع 2026»، بوصفه أكبر مسابقة للحلول الابتكارية على مستوى العالم، في إنجاز يعكس المكانة المتقدمة للمملكة في دعم الابتكار وتنمية رأس المال البشري.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن قدم الطلبة المشاركون في المسابقة أكثر من 34 ألف مشروع علمي، للتنافس على جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي شهد تسجيل أكثر من 357 ألف طالب وطالبة، من مختلف مناطق المملكة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، بنسبة نمو بلغت 22.7% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس اتساع قاعدة المشاركة الوطنية وتنامي ثقافة البحث والابتكار بين طلبة المملكة.

وتسلم شهادة موسوعة جينيس وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة موهبة الدكتور عبدالعزيز العنقري، وأمينها العام عبدالعزيز الكريديس، خلال الحفل الختامي للأولمبياد الذي اختتمت منافساته في الرياض، في مشهد يجسد البعد المؤسسي والوطني لهذا الإنجاز، ويؤكد تكامل الأدوار بين منظومة الموهبة والإبداع.

وأكد أمين عام موهبة عبدالعزيز الكريديس أن تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي باسم المملكة يمثل ثمرة الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين قطاع الموهبة والابتكار.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز حضور المملكة على خريطة الابتكار العالمية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، قائم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين جيل وطني مبدع قادر على الإسهام في صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على «إبداع 2026» يؤكد ثقة المجتمع ببرامج موهبة، وقدرتها على تحويل طاقات الطلبة إلى حلول ابتكارية ذات أثر.

يذكر أن أولمبياد إبداع، مسابقة علمية سنوية تقام بشراكة استراتيجية وتكاملية بين «موهبة»، ووزارة التعليم، وتقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، ويقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض «آيسف» وغيرها من المعارض والمنافسات العلمية الدولية.