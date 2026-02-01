انت الان تتابع خبر اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل.. اتفاق على تحديد موعد نهائي لحسم رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، ان "رئاسة مجلس النواب، عقدت اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية".



وأكد الاجتماع على "تحديد موعد نهائي للانتخاب، كما شدَّدت رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية".