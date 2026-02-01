تكنولوجيا: مايكروسوفت تعترف رسميًا بأن تحديثات متتالية تسببت في أعطال إقلاع ويندوز 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت مايكروسوفت رسميًا أن التحديث الأمني KB5074109 لويندوز 11 الصادر في يناير 2026 لا يؤدي إلى تعطّل الأجهزة السليمة بشكل عشوائي، بل يتسبب في مشاكل إقلاع على الأنظمة التي كانت تعمل بالفعل في حالة غير مستقرة نتيجة فشل تحديث ديسمبر 2025.

إذ تواجه الأجهزة التي حاولت تثبيت تحديث ديسمبر ثم تراجعت عنه واستمرت في العمل على نظام متضرر، احتمالية أعلى لظهور خطأ UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (0xED) مع شاشة سوداء بعد تثبيت تحديث يناير.

وفي السياق نفسه، أوضحت الشركة أن نطاق التأثير يظل محدودًا، حيث يطال عددًا صغيرًا من أجهزة ويندوز 11 بإصداري 24H2 و25H2، ويركّز بشكل أكبر على الحواسب التجارية، بينما لا يبدو أنه يؤثر على الأجهزة الافتراضية.

وأكدت مايكروسوفت أن تحديث يناير يعمل فعليًا على البناء فوق حالة نظام تالفة نشأت في ديسمبر، وهو ما يفسّر سبب دخول بعض الأجهزة في حلقات فشل الإقلاع، في حين يمر التحديث بسلاسة على أجهزة أخرى.

ومن ناحية المعالجة، أعلنت مايكروسوفت أنها تعمل على حل جزئي يمنع دخول أجهزة إضافية في حالة عدم الإقلاع إذا كانت تعمل بالفعل في وضع غير سليم. ومع ذلك، لن يتمكن هذا الحل من إصلاح الأجهزة التي تعطّلت بالفعل، كما لن يعالج أصل المشكلة المرتبط بتحديث ديسمبر.

لذلك، لا يزال يتوجب على الأجهزة المتضررة اللجوء إلى الاستعادة اليدوية عبر بيئة استرداد ويندوز WinRE أو استخدام وسائط خارجية لإزالة التحديثات أو إصلاح النظام.

وفي الوقت الحالي، تبقى التوصيات كما هي، إذ يُنصح مسؤولو الأنظمة بمراجعة سجل التحديثات بحثًا عن محاولات تثبيت فاشلة في ديسمبر 2025، وتجنّب دفع تحديث KB5074109 إلى الأجهزة المعرّضة للخطر، مع الاعتماد على أدوات WinRE لإلغاء التحديث أو إعادة تثبيت النظام بالكامل للأجهزة العالقة عند شاشة خطأ UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

ورغم أن هذا التوضيح لا يضع نهاية لمشاكل تحديثات ويندوز 11، فإنه يقدّم للمرة الأولى صورة أوضح تُظهر أن أعطال الإقلاع في يناير جاءت نتيجة سلسلة من التحديثات المعيبة، وليس بسبب تصحيح واحد معزول.

