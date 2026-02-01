شاهد بالصورة والفيديو.. بعد مكالمة هاتفية جمعت والده بنائب رئيس النادي.. الهلال يجدد عقد “دينمو” خط الوسط حتى 2029 وسط احتفال زملائه

نجح الهلال السوداني, في أعادة قيد أهم نجومه في الفترة الماضية بعقد جديد يمتد حتى العام 2029, وسط حضور واحتفال زملائه بمعسكر الفريق برواندا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مكالمة هاتفية جمعت بين نائب رئيس النادي محمد إبراهيم العليقي, بوالد اللاعب صلاح عادل, أمنت على تجديد اللاعب عقده مع الأزرق. ويعد لاعب الوسط صلاح عادل, من أبرز لاعبي الهلال, في الفترة الماضية حيث قاد الفريق لتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمس الأول على صن داونز, الجنوب أفريقي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

