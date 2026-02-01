مسؤول عربي يوضح حقيقة “إطلاع واشنطن دول الخليج على خططها تجاه إيران”

- 1/2
أفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية نقلا عن مسؤول عربي رفيع بأن الولايات المتحدة لم تطلع حلفاءها في منطقة الخليج على أهدافها وخططها تجاه إيران.
وأشارت القناة، استنادا إلى مصدر حكومي من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه “لم تُشارك الولايات المتحدة أهدافها أو خططها المتعلقة بإيران مع حلفائها في الخليج، رغم عقد مشاورات رفيعة المستوى مع ممثلي المملكة العربية السعودية في واشنطن كان الهدف منها توضيح الموقف”.
وأضاف المصدر أن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج لم يتمكنوا من الحصول على وضوح تام بشأن تقييم واشنطن للوضع الإقليمي، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إيصال موقف دول المجلس وتقييمها للوضع إلى الإدارة الأمريكية.
كما شدّد المصدر على أن المملكة العربية السعودية لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها الجوية لشنّ أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “أسطولا بحريا ضخما” في طريقه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى “اتفاق عادل ومنصف” يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكر ترامب بأن الولايات المتحدة شنّت في يونيو 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية عسكرية تحمل اسم “مطرقة منتصف الليل” (Midnight Hammer)، محذرا من أن “الهجوم القادم سيكون أسوأ”، وداعياً إلى “تفادي وقوعه”.
المصدر: وكالة “نوفوستي”
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
