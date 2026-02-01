انت الان تتابع خبر الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد للسومرية، انه "صحيح ان الاحزاب الكردية غير متفقة على مرشح واحد، لكن ليس هذا ما ادى لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فالاتحاد الوطني جاهز بمرشحه للدخول الى جلسة البرلمان لكن النواب الاخرين لم يحضروا للجلسة".



من جانبه، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بناس الدوسكي، للسومرية، انه "ليس هناك معضلة في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، والحزب الديمقراطي الكردستاني حاضر هو ومرشحه لجلسة البرلمان ومستعدون لدخول الجلسة وترك الخيار لمجلس النواب لاختيار واحد من المرشحين الاثنين للحزبين البارتي واليكتي".

واضاف ان "تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا علاقة لها بالخلاف بين الاحزاب الكردية على مرشح رئيس الجمهورية، بل هو تريث من الاحزاب الشيعية، هي من تريد التريث بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الذهاب لانتخاب رئيس لانه سيكون ملزما بتكليف مرشح الكتلة الاكبر نوري المالكي، وهو ما قد يؤدي الى تعقيد وسط الرفض الامريكي له".