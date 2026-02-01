انت الان تتابع خبر تضارب وارباك بحقيقة مصير سافايا.. نفي جديد لإقالته ثم تعديل على اصل الخبر.. ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا بحسبما نقلت وسائل اعلام عديدة ان "انباء اقالته من منصبه غير صحيحة"، مضيفا: "انا لم ابدأ مهام عملي بعد، فكيف يمكن ابعادي؟".

تم تداول هذا التصريح بعد ان نشرت رويترز معلومات عن مصادر امريكية وعراقية تأكيد اقالة سافايا من منصبه كمبعوث لترامب الى العراق.



لكن عند البحث عن اصل هذا التصريح، تبين انه تحدث به الى روداوو الكردية، لكن يبدو ان الوكالة قامت بتعديل الخبر واكتفت بالابقاء على نفي سابق اخذته من سافايا يوم الخميس الماضي عندما قال انه "بصدد استكمال الاجراءات الادارية ليباشر عمله".