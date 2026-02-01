عنف إسرائيلي

- 1/3
لماذا ظهر باتمان في مجلس كاليفورنيا
في زمن اختلطت فيه السياسة بالرمزية، وفي مدينة تتقاطع فيها القوانين مع صرخات المجتمع، ظهر بطل لم يأتِ من الشارع، بل من عالم الخيال،...
الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي
دخل الملف اليمني خلال الساعات الماضية مرحلة حرجة، تعكس تداخلًا دقيقًا بين الأمن والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد، في مشهد يوضح...
السعودية والأهداف الذهبية
في السياسة، كما في كرة القدم، لا تقاس قيمة الهدف بجمال التسديدة وحدها، بل بتوقيته. هناك أهداف تسجل في الدقيقة الأولى فلا تغير شيئا،...
السعودية تعزز منظومة الدفاع الجوي بـ 730 صاروخ باتريوت
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على صفقة بيع منظومات باتريوت المتقدمة ذات القدرة 3، للمملكة العربية السعودية بقيمة 9...
اتفاق دمشق و"قسد" يدخل حيّز التنفيذ: وقف نار ودمج عسكري بصيغة جديدة
بدأ تنفيذ الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي يختلف في بعض بنوده عن الاتفاقات السابقة، ولا سيما...
إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج
وقع انفجار السبت في مبنى بمدينة بندر عباس الإيرانية على ساحل الخليج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما لا تزال أسباب الانفجار...
شراكة سعودية - أممية لصون التراث والثقافة باليمن
وقَّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مذكرة تفاهم، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ وذلك...
