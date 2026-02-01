تكنولوجيا: جنسن هوانغ يشكك في استثمار 100 مليار دولار في ChatGPT ويثير الجدل حول تمويل OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت إنفيديا في سبتمبر الماضي نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI، إلا أن تقارير حديثة من صحيفة وول ستريت جورنال تشير إلى أن هذا المشروع أصبح في الوقت الحالي شبه معلّق.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، قد وصف الخطة حينها بأنها “أكبر مشروع حوسبة في التاريخ”، حيث تضمنت بناء بنية تحتية حاسوبية بقدرة لا تقل عن 10 غيغاواط، إلى جانب تقديم دعم مالي يمكّن OpenAI من استئجار الشرائح المطلوبة.

لكن وفقًا لمصادر مطلعة، أوقفت شكوك داخلية في إنفيديا تقدّم المفاوضات عند مراحلها الأولى. كما شدد هوانغ في أحاديثه مع أطراف في القطاع على أن خطاب النوايا الأولي لم يكن ملزمًا، وانتقد بشكل غير علني ما اعتبره ضعفًا في الانضباط التجاري لدى OpenAI.

وفي الوقت الراهن، تعيد الشركتان تقييم مستقبل شراكتهما. وبدلًا من صفقة البنية التحتية الضخمة، تتركز النقاشات الحالية على استثمار تقليدي في الأسهم بقيمة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ضمن جولة التمويل الجارية لـ OpenAI.

ويأتي هذا التردد أيضًا في ظل تصاعد المنافسة، حيث ساهم توسع Google Gemini في إبطاء نمو ChatGPT وإثارة مخاوف داخلية، بينما يشكّل منتج Claude Code من Anthropic تهديدًا إضافيًا لحصة السوق.

من جهة أخرى، تتبنى إنفيديا استراتيجية مزدوجة، إذ التزمت بالفعل باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في Anthropic، المنافس المباشر لـ OpenAI. أما بالنسبة لـ OpenAI، التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام بحلول نهاية عام 2026، فيمثل تعثر الصفقة عقبة أمام تأمين القدرات الحاسوبية اللازمة للتوسع.

وكان الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد أشار سابقًا إلى التزامات مالية تبلغ 1.4 تريليون دولار، ما أثار قلق المستثمرين مقارنة بإيرادات الشركة الحالية.

ورغم ذلك، تظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مهمة للطرفين. إذ تسعى إنفيديا إلى منع OpenAI من التراجع أمام منافسين مثل جوجل وAnthropic، الذين يتجهون بشكل متزايد للاعتماد على شرائحهم الخاصة مثل TPUs أو معالجات Amazon Trainium بدلًا من وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.

وفي السياق ذاته، تشير تقارير إلى أن أمازون تجري مفاوضات منفصلة للاستثمار في OpenAI بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار.

