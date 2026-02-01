مباحثات روسية أميركية «بناءة» في فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في ​منشور على منصة ‌«إكس»، أن ​وفداً أميركياً ⁠عقد «اجتماعات مثمرة وبناءة» مع المبعوث الروسي ⁠الخاص كيريل دميترييف في فلوريدا، ⁠أمس، وذلك في ​الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ​إنهاء الحرب ‍الروسية في أوكرانيا.

وجاء في المنشور أن الوفد ‍الأميركي ⁠ضم ​إلى جانب ويتكوف وزير الخزانة ​سكوت بيسنت، ‍وجاريد كوشنر، صهر ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش جرونباوم.

من جانبه، أفاد مصدر روسي أن كيريل ديميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مباحثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا أمس. وأعلن ديميترييف، على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أنه عاد إلى ميامي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله: «إنه من المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأحد الموافق الأول من فبراير في أبوظبي للتوصل إلى حل بشأن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا».

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون أن أجزاء من أوكرانيا ومولدوفا، من بينها عاصمتا البلدين، شهدت حالات انقطاع للتيار الكهربائي أمس بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي، فيما لم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب.

وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية التأثير المتراكم لضربات جوية روسية أدت إلى قيود ​شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت وزارة التحول الرقمي ‌الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً.

وتتعرض منظومة الطاقة لضغط متزايد مع ​عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع. ووافقت روسيا ⁠أمس ‌الأول على وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا حتى أول فبراير بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت كييف إنها سترد بالمثل، ولم تبلغ الدولتان عن وقوع هجمات كبيرة. وتأثرت ⁠خمس مناطق أوكرانية على الأقل وبعض أنحاء مولدوفا بانقطاع التيار ⁠الكهربائي، بالإضافة إلى العاصمتين كييف وكيشيناو.

وتوقف قطار أنفاق كييف عن العمل وانقطعت إمدادات المياه في المدينة، بينما قال رئيس بلدية كيشيناو: إن ​إشارات المرور ووسائل النقل العام توقفت، وانقطعت إمدادات الكهرباء في معظم الأحياء. وداخل محطة مترو خافتة الإضاءة في كييف، ظل بعض الركاب ينتظرون على أمل استئناف حركة النقل.

وقال مسؤولون من كلا البلدين: إن التيار الكهربائي عاد جزئياً ​بعد ظهر أمس، عقب جهود عاجلة ‍لتحقيق الاستقرار في شبكات الكهرباء المترابطة.

نظام الحماية

عزا وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال انقطاع التيار الكهربائي إلى عطل ‍فني بشكل متزامن عن ⁠اثنين من خطوط الجهد العالي، أحدهما ​يربط شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا، والآخر يربط غرب ووسط أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة في مولدوفا: إن الانقطاع ​هناك ناجم عن مشكلات خطيرة في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما أدى ‍إلى تراجع الجهد الكهربائي على الخط الواصل بين رومانيا ومولدوفا. ولم ترد وزارة الطاقة في رومانيا بعد على طلب للتعليق.

وقال شميهال: إن هذا العطل تسبب في إغلاق لشبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى تشغيل نظام الحماية التلقائي في بعض المحطات الفرعية وفصل ‌وحدات محطات الطاقة النووية مؤقتاً عن الشبكة.