تأهب في المغرب لمواجهة تداعيات الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (الاتحاد)

شرعت السلطات المغربية، أمس، في وضع الخيام وتجهيز مراكز لإيواء نحو 40 ألف متضرر من الفيضانات في مدينة القصر الكبير (شمال).

وقال رئيس بلدية القصر الكبير محمد السيمو، إن السلطات جهزت خياماً ومراكز لإيواء المتضررين والمهددين بالفيضانات التي تعرفها المنطقة، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وأوضح السيمو أن تلك المراكز مستعدة حالياً لاستقبال نحو 40 ألفاً من المتضررين.

وتابع: «بدأنا فعلياً في استقبال آلاف المتضررين بينما فضل آخرون السفر عند عائلاتهم في المناطق الجبلية أو في مدن أخرى». وأفاد السيمو، وهو أيضاً نائب برلماني، بأن الدراسة ستتوقف في مدارس المدينة والقرى المجاورة لها لـ10 أيام على الأقل.

وتبذل السلطات جهوداً لحماية الأحياء السكنية في مدينة القصر الكبير، من الفيضانات بعد ارتفاع مستوى مياه وادي اللوكوس. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى تعليماته للجيش للتدخل الفوري عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية. وأوضح بيان للجيش، أنه وبتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، تم نشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم.