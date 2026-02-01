السعودية تعزز منظومة الدفاع الجوي بـ 730 صاروخ باتريوت

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على صفقة بيع منظومات باتريوت المتقدمة ذات القدرة 3، للمملكة العربية السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الصفقة في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث جاء الإعلان عنها بعد إخطار الوزارة للكونجرس بموافقتها عليها في وقت سابق من يوم الجمعة.

730 صاروخ باتريوت

وتشمل صفقة بيع الأسلحة للسعودية 730 صاروخ باتريوت اعتراضي، من طراز (PAC-3 MSE)، ومعدات ذات صلة، والتي «ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، يُعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج»، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن «هذه القدرة المعززة ستوفر الحماية للقوات البرية السعودية والأمريكية وحلفائها المحليين، وستعزز بشكل كبير مساهمة المملكة العربية السعودية في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة في المنطقة».

زيارة وزير الدفاع لواشنطن

وأتى هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، واشنطن، حيث التقى في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف، ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق الشراكة السعودية الأمريكية، وسبل تعزيزها وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث جهود إحلال السلام بالمنطقة والعالم.

كما أعلن الأمير خالد بن سلمان في منشور على منصة «إكس» السبت أنه «اجتمع مع باحثين من مراكز الفكر والمنظمات الأمريكية لمناقشة أهمية العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن العالميين».

صواريخ باتريوت PAC-3 MSE

يشمل الطلب مجموعات تحويل منصات إطلاق الصواريخ (PAC-3 MSE)، ومجموعات أنظمة الدعم اللوجستي الآلي، ومجموعات القياس عن بُعد، ومجموعات منصات الصواريخ، ونماذج تدريب فارغة ودائرية، ومعدات الدعم الأرضي، وقطع الغيار، ومواد استهلاكية لحاويات الصواريخ، كما تشمل الحزمة دعم التكامل والاختبار، والبرمجيات والوثائق المصنف، وغير المصنفة، ودعم الدعم اللوجستي للمقاول، والخدمات الهندسية والفنية لحكومة الولايات المتحدة.

ويُعدّ صاروخ (PAC-3 MSE) أحدث صاروخ اعتراضي في عائلة باتريوت، وهو مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والطائرات باستخدام تقنية التدمير المباشر، يتميز هذا الصاروخ بمدى أطول وقدرة محسّنة على المناورة مقارنةً بإصدارات (PAC-3) السابقة، ويُشكّل عنصراً أساسياً في شبكات الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية والحليفة.

وتُشغّل السعودية أنظمة باتريوت للدفاع الجوي منذ عقود، وقد وسّعت شبكة دفاعها الصاروخي مؤخراً، حيث تعاونت المملكة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لدمج أنظمة باتريوت وثاد، وغيرها من أنظمة الاستشعار في بنية دفاع جوي متعددة الطبقات.

الصفقة السعودية لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية

- 9 مليارات دولار قيمة الصفقة.

- 730 صاروخ باتريوت ومعدات ذات صلة.

- مجموعات تحويل منصات إطلاق الصواريخ PAC-3) MSE).

- مجموعات أنظمة الدعم اللوجستي الآلي.

- مجموعات القياس عن بُعد ومجموعات منصات الصواريخ.

- دعم التكامل والاختبار والبرمجيات والوثائق.