تكنولوجيا: يوتيوب يُغلق الثغرات ويجعل تشغيل الفيديو في الخلفية حصريًا لمشتركي Premium

فعّل يوتيوب ميزة التشغيل في الخلفية ضمن اشتراك Premium فقط، إلى جانب إزالة الإعلانات، ما يسمح باستمرار تشغيل المحتوى عند إطفاء الشاشة أو تصغير التطبيق. وبذلك يسهّل الاستخدام المتعدد المهام، مثل تصفح الإنترنت أو المراسلة أثناء الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، كما يساهم في تقليل استهلاك البطارية.

ومع ذلك، تجنّب كثير من المستخدمين سابقًا دفع الاشتراك الشهري الذي يقارب 14 دولارًا، بالاعتماد على إضافات حظر الإعلانات وحيل المتصفح لتفعيل التشغيل في الخلفية مجانًا.

لكن مؤخرًا، شدّد يوتيوب إجراءاته الأمنية، ليغلق معظم هذه الثغرات. فمنذ أواخر يناير، أوقفت المنصة فعالية الأساليب الشائعة مثل وضع سطح المكتب، ووضع الصورة داخل صورة، وبعض الإضافات الخاصة.

وبمجرد إطفاء الشاشة أو تصغير المتصفح أو الانتقال إلى تبويب آخر، يتوقف تشغيل الفيديو تلقائيًا. وقد طال هذا التغيير متصفحات الهواتف المختلفة، بما في ذلك Samsung Internet وFirefox وBrave وVivaldi وMicrosoft Edge.

وفي هذا السياق، أكدت جوجل رسميًا لموقع Android Authority أن التشغيل في الخلفية يُعد ميزة حصرية لمشتركي YouTube Premium، وأن الشركة ستفرض هذا الأمر بشكل صارم عبر جميع المنصات لضمان توحيد التجربة.

من جهة أخرى، قوبل القرار بردود فعل غاضبة من المستخدمين. فعلى منصات مثل Reddit، اتهم كثيرون جوجل بتقليص مزايا النسخة المجانية عمدًا لدفع المستخدمين نحو الاشتراك المدفوع.

وفي المقابل، بدأت بالفعل محاولات البحث عن حلول بديلة جديدة عبر سكربتات وإضافات وتطبيقات معدلة، ما يشير إلى دخول الصراع المستمر بين المستخدمين والمنصة جولة جديدة.

