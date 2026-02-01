لم يكن متوقعاً من الهارب عبدالرحيم دقلو أن يتخلّي عن عصاباته في كردفان الكبري بهذه السرعة .. الأمر يبدو مؤلماً لمن لايعرفون طبيعة المعارك في رمال كردفان حيث تواجه المليشيات ظروفاً قاسية لم تكن في حسبانها ..

■ الهارب دقلو وجه بسحب الآليات والمركبات العسكرية في عدد من المدن والمواقع بكردفان ونقلها إلي مناطق حدودية بين كردفان ودارفور وهو تحول ترك ظهر مليشياته في كردفان مكشوفاً .. عدد من عصابات المليشيا تمتطي المواتر في رحلة دفاع وهروب من منطقة إلي أخري ..

■ المليشيات في كردفان تواجه حالة إنهيار تسبق مرحلة الإنكسار الشامل .. هامش المناورة يتقلص كل يوم مع تتالي الصعوبات اللوجستية ونقص متسارع في العتاد والوقود وفي ظل دقة الاستهداف النوعي لرؤوس الفتنة وسط المليشيا تتزايد حالات الهروب من ميادين المواجهة التي صارت عصيّة علي الخونة والمجرمين ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..