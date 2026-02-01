شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تنصح الفتيات: (لو معاك قروش اتزوجي وما تنتظري نحنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا الله)

- 1/2
تفجرت ثورة من النقاش بين الشباب والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي, بسبب مقطع فيديو لناشطة, نصحت فيه الفتيات بالزواج في الأيام القادمة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نصحت الناشطة الفتيات اللاتي يمتلكن أموال بمساعدة الشباب على الزواج وعدم الأنتظار حتى يكون الشاب نفسه في ظل هذه الظروف الصعبة.
وقالت الناشطة في حديثها للفتيات: (لو معاك قروش اتزوجي وما تنتظري لمن يجهز نفسه, لأنو نحنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
