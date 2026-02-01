أرباح نادك السعودية تهبط إلى 336.22 مليون ريال بالعام 2025 لارتفاع التكلفة والمصروفات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي، لكن وول ستريت نجحت في تحقيق مكاسب شهرية في يناير كانون الثاني.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ترشيح "كيفن وارش" لرئاسة الفيدرالي مما يرجح هدوء المخاوف بشأن استقلالية البنك في إدارة شؤون السياسة النقدية.

وكان "وارش" قد شغل سابقاً عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، ويُعرف عنه توجهه المُشدد بشأن التضخم، ورغم احتمال أن يدفع "وارش" باتجاه خفض الفائدة على المدى القريب تنفيذاً لرغبة "ترامب"، إلا أن الأسواق ترى أنه لن يتبع توجيهات الرئيس دائماً بشأن السياسة النقدية.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين عند 3% خلال ديسمبر كانون الأول، لكن المؤشر العام ارتفع 0.5% بعد زيادته 0.2% في نوفمبر تشرين الثاني.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 179 نقطة) إلى 48892 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 49047 نقطة وأقل مستوى عند 48459 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 6939 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3% ومكاسب شهرية بنسبة 1.4%، سجل أعلى مستوى عند 6964 نقطة وأقل مستوى عند 6863 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.9% (ما يعادل 223 نقطة) إلى 23461 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما حقق مكاسب شهرية بنسبة 0.9%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23662 نقطة وأقل مستوى عند 23351 نقطة.