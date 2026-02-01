السعودية تنفذ 9 مشاريع تنموية جديدة باليمن

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، اتفاقية لتنفيذ 9 مشاريع تنموية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تأتي عقب أسبوع من الإعلان عنها ضمن حزمة المشاريع التنموية الحيوية، دعمًا لقطاعي الصحة والتعليم، وامتدادًا لدعم مؤسسات الدولة اليمنية واستمرارية عملها في خدمة الشعب اليمني الشقيق.

مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر، فيما مثّل الصندوق الاجتماعي للتنمية المدير التنفيذي حسام قايد، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، ووزير التربية والتعليم طارق العكبري، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب.

وتتضمن المشاريع التنموية 4 منشآت طبية في لحج وتعز والضالع، تشمل إنشاء مستشفى العين الريفي بالمواسط في تعز، وإنشاء مستشفى الضالع الريفي، ويشملان أقسام عيادات الباطنية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان، وأقسام التنويم والطوارئ والولادة والعمليات وغرف التعقيم ورعاية الأمومة والطفولة وغرف التطعيم والصيدلية والمختبرات وبنك الدم والأشعة السينية، وإنشاء وتجهيز مركز الأمومة والطفولة في رأس العارة في لحج، متضمنةً غرفة عمليات قيصرية والولادة الطبيعية، والعناية المركزة والإفاقة، والمختبرات والأشعة، وكذلك مشروع إنشاء وتجهيز مركز طوارئ التوليد في رأس العارة في لحج، ويشمل 4 عيادات، والمختبر، وغرف الولادة الطبيعية والقيصرية، والتنويم، والإفاقة، وجناح حضانات الأطفال، وعناية مركزة للأطفال.

كما تشمل 5 مشاريع تعليمية لبناء مدارس نموذجية في مأرب، ولحج، والضالع، وشبوة، وأبين، توفيرًا لبيئة تعليمية محفزّة للطلبة بتوفير معامل علمية ومعامل للحاسب الآلي، إلى جانب مرافق خاصة بالأنشطة الرياضية تشمل ملعبًا مزدوجًا للرياضات المختلفة، إلى جانب مكاتب للكادر الإداري والتعليم، وكذلك تجهيز المدارس بالأثاث المدرسي وتجهيز المعامل التعليمية، حيث أُخذ بعين الاعتبار مناسبة تصميم المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل حركتهم داخل المدرسة.

وستسهم المشاريع الطبيّة في تحسين معدلات الولادة الآمنة ورعاية الأمومة والطفولة، وتعزيز صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية عبر التطعيم والعناية المركزة، وزيادة الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة في مُختلف المناطق، وتعزيز قدرة أكبر على الاستجابة للطوارئ والحالات الحرجة، إضافة إلى خلق فرص عمل للكادر الطبي والفني والإداري، كما ستسهم المشاريع التعليمية في رفع جودة التعليم، ودعم الأنشطة الرياضية للطلبة، وتعزيز التحصيل العلمي، وتمكين الطلاب بالمهارات العملية والتقنية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.