- 1/3
- 2/3
- 3/3
السعودية تنفذ 9 مشاريع تنموية جديدة باليمن
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، اتفاقية لتنفيذ 9 مشاريع تنموية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تأتي عقب أسبوع...
إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة
أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر،...
لماذا ظهر باتمان في مجلس كاليفورنيا
في زمن اختلطت فيه السياسة بالرمزية، وفي مدينة تتقاطع فيها القوانين مع صرخات المجتمع، ظهر بطل لم يأتِ من الشارع، بل من عالم الخيال،...
الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي
دخل الملف اليمني خلال الساعات الماضية مرحلة حرجة، تعكس تداخلًا دقيقًا بين الأمن والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد، في مشهد يوضح...
السعودية والأهداف الذهبية
في السياسة، كما في كرة القدم، لا تقاس قيمة الهدف بجمال التسديدة وحدها، بل بتوقيته. هناك أهداف تسجل في الدقيقة الأولى فلا تغير شيئا،...
عنف إسرائيلي
في أعنف غارات إسرائيلية على غزة منذ وقف إطلاق النار لقي 28 فلسطينياً حتفهم، وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية على غزة، بينها...
السعودية تعزز منظومة الدفاع الجوي بـ 730 صاروخ باتريوت
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على صفقة بيع منظومات باتريوت المتقدمة ذات القدرة 3، للمملكة العربية السعودية بقيمة 9...
كانت هذه تفاصيل خبر مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يشمل الخارجية والإعلام والمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.