مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يشمل الخارجية والإعلام والمالية

السعودية تنفذ 9 مشاريع تنموية جديدة باليمن وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، اتفاقية لتنفيذ 9 مشاريع تنموية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تأتي عقب أسبوع... الرياض: الرياض: دوت الخليج 13 شعبان 1447 هـ 13 شعبان 1447 هـ إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 13 شعبان 1447 هـ 13 شعبان 1447 هـ لماذا ظهر باتمان في مجلس كاليفورنيا في زمن اختلطت فيه السياسة بالرمزية، وفي مدينة تتقاطع فيها القوانين مع صرخات المجتمع، ظهر بطل لم يأتِ من الشارع، بل من عالم الخيال،... أبها: حسين معشي أبها: حسين معشي 12 شعبان 1447 هـ 12 شعبان 1447 هـ الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي دخل الملف اليمني خلال الساعات الماضية مرحلة حرجة، تعكس تداخلًا دقيقًا بين الأمن والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد، في مشهد يوضح... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 شعبان 1447 هـ 12 شعبان 1447 هـ السعودية والأهداف الذهبية في السياسة، كما في كرة القدم، لا تقاس قيمة الهدف بجمال التسديدة وحدها، بل بتوقيته. هناك أهداف تسجل في الدقيقة الأولى فلا تغير شيئا،... دوت الخليج دوت الخليج 12 شعبان 1447 هـ 12 شعبان 1447 هـ عنف إسرائيلي في أعنف غارات إسرائيلية على غزة منذ وقف إطلاق النار لقي 28 فلسطينياً حتفهم، وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية على غزة، بينها... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 شعبان 1447 هـ 12 شعبان 1447 هـ السعودية تعزز منظومة الدفاع الجوي بـ 730 صاروخ باتريوت وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على صفقة بيع منظومات باتريوت المتقدمة ذات القدرة 3، للمملكة العربية السعودية بقيمة 9... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 12 شعبان 1447 هـ 12 شعبان 1447 هـ

