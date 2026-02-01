تابع الان خبر السعودية تحذر من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حذّرت المملكة من خطورة الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الثامن للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته العاصمة الإيرلندية دبلن برعاية وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وشركاء دوليين.

ومثّلت المملكة في الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان، التي أكدت في كلمتها أن التحالف العالمي يُعد منصة دولية مهمة لتوحيد الجهود وضمان تنسيق مسارات السلام بما يعزز فرص الحل السياسي الشامل.

وأشادت بالدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترمب، مشيرة إلى أن التنسيق الدولي لتنفيذ خطة السلام الشاملة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والإدماج الإقليمي.

وشددت على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2803) بوصفه المرجعية القانونية والسياسية لهذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بعمل مجلس السلام، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة البيئة المناسبة للتقدم السياسي.

وأوضحت أن التجربة الإيرلندية في تحقيق السلام تؤكد إمكانية معالجة النزاعات المعقدة متى ما اقترنت بمسار شامل وأفق سياسي واضح، قائم على نبذ العنف وتعزيز الحوار وبناء الثقة.

وجدّدت الدكتورة منال رضوان التحذير من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة الالتزام بإعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن (2803)، التي تشكل إطارًا متكاملًا لتحقيق أهداف السلام.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك لمنع انحراف المسار عن غاياته الأساسية، مع التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وضمان الترابط الجغرافي والمؤسسي بين غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام كلمتها، جدّدت التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.