السعودية تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

بيروت - نادين الأحمد - وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية جديدة لدعم الجهود الدولية في القطاع الصحي، حيث وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بيتر ساندز، في مدينة جنيف، تتضمن منحة مالية بقيمة 39 مليون دولار مقدّمة من المملكة لدعم برامج الصندوق عالميًا، وذلك بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في تعزيز جهود مكافحة الإيدز والسل والملاريا على المستوى العالمي، من خلال دعم برامج الوقاية والعلاج والرعاية الصحية، إلى جانب تقوية النظم الصحية والمجتمعية، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في الدول النامية، خلال الفترة من عام 2026 حتى 2028.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به المملكة في دعم الصحة العالمية، مشيرًا إلى حرص المملكة على ضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة الأمراض والأوبئة، بما يحقق تنمية صحية مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي للصندوق العالمي هذا الدعم، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تُعد من الشركاء الرئيسيين للصندوق منذ تأسيسه، وأن التعهد الجديد بقيمة 39 مليون دولار يعكس التزامها المستمر بريادة الجهود الدولية في مجال الصحة، ودعم بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمعات حول العالم.

ويُذكر أن إجمالي إسهامات المملكة العربية السعودية المقدمة للصندوق العالمي، عبر الصندوق السعودي للتنمية، تجاوزت 200 مليون دولار منذ عام 2002م، ما يجسد عمق الشراكة التنموية، ويؤكد الدور المحوري للمملكة في دعم المبادرات الصحية العالمية وتعزيز الاستجابة الدولية لمكافحة الأمراض المعدية.