انت الان تتابع خبر صحيفة لندنية: تغريدة ترامب عززت الموقف السني واحرجت موقف بارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر مطلع قوله إن "تغريدة ترامب عززت الموقف السني الرافض في غالبيته تقريباً إعادة المالكي لمنصب رئيس الوزراء".

واضاف ان "الموقف الكردي، لا سيما موقف بارزاني، فقد أصبح في غاية الصعوبة بعد تغريدة ترامب، حيث يصعب على الأكراد اتخاذ مواقف مضادة للموقف الأميركي"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف ينسحب على صعيد الموقف من منصب رئيس الجمهورية، الذي يصر بارزاني على أن يكون من حصة حزبه، بالإضافة إلى أن أي تنازل من قبل بارزاني يعني انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان القادمة ويعني عملياً تكليف المالكي منصب رئيس الوزراء في اليوم نفسه؛ مما يجعل الكرد بهذه الحالة في مواجهة ترامب، بمن في هؤلاء زعيم حزب الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، الذي يحتفظ بعلاقات طيبة بكثير من قادة الإطار التنسيقي".

